Intervento dei Vigili del fuoco ieri mattina a Cagliari, per soccorrere un cane rimasto intrappolato tra le foglie spinose di una pianta di fico d’india in un’area adiacente alla via Vittorio Veneto.

Sul posto ha operato la squadra di pronto intervento del distaccamento cittadino del porto di Cagliari.

Gli operatori della squadra dei vigili del fuoco hanno recuperato il cane affidandolo alle cure della proprietaria presente sul posto.

