Un 35enne è stato arrestato in flagranza a Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nei giorni scorsi, a seguito di mirati appostamenti, gli investigatori della Squadra Mobile avevano notato un sospetto via vai di persone dall’abitazione dell’uomo a San Michele.

Poi nella tarda serata di ieri l’intervento, proprio mentre il 35enne si accingeva a consegnare una dose di stupefacente a un “cliente”. La perquisizione in casa ha permesso di recuperare 10 grammi di cocaina suddivisa in dosi e 40 grammi circa di marijuana, nonché due bilancini di precisione, materiale destinato al confezionamento e oltre 9mila euro in contanti, possibile provento dell’attività di spaccio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it