I Tenores di Neoneli tra i protagonisti della puntata di ieri sera di “Splendida Cornice”, programma di approfondimento culturale in onda su Rai 3 condotto da Geppi Cucciari.

Insieme a loro i musicisti Orlando Mascia e Matteo Muscas.

Alle 23 circa la storica band sarda si è collegata in studio insieme ai due suonatori di launeddas.

Ma non solo. Durante la trasmissione c’è stato spazio anche per un collegamento con la casa della signora Maria Ghisu, che per le ultime elezioni regionali ha offerto la sua abitazione perché diventasse il seggio elettorale nella frazione sassarese di Biancareddu.

I Tenores di Neoneli hanno dedicato alla signora Ghisu un canto a cappella di saluto e alcune strofe di “Barones sa tirannia”, col ritmo dei gocios.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it