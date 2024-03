La Sardegna resta tra le mete estive preferite degli italiani anche per il 2024.

Lo conferma il portale Vamonos Vacanze, in collaborazione con Ircm Ricerca e Sviluppo, che ha condotto uno studio sui trend dei viaggi del nuovo anno, analizzando le tendenze degli italiani sui motori di ricerca e conducendo un sondaggio su un campione di 2 mila uomini e 2 mila donne di età compresa tra i 18 ed i 65 anni, distribuiti nelle diverse regioni d’Italia.

Dall’analisi emergono alcune conferme come la tendenza ormai consolidata nel tempo di rimanere in Italia, scelta che riguarda il 56% dei vacanzieri.

Precisamente, al primo posto c’è la Puglia, che conquista il 13% delle preferenze, seguita dalla Sicilia con l’11%. In terza posizione, si trova la Sardegna che registra il 10% delle preferenze.

Tra le località più gettonate delle regioni in top 3, si trovano: Pugnochiuso per la Puglia, San Teodoro per la Sardegna e a Cefalù per la Sicilia.

