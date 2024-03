Un’altra assessora si dimette dalla giunta comunale di Nuoro, guidata dal sindaco del PD, Andrea Soddu.

Dopo l’assessora alle Attività produttive Grazia Mele, questa volta tocca alla collega ai Servizi sociali, Fausta Moroni.

Con una lettera inviata al primo cittadino nuorese, l’assessora sottolinea che non ci siano più “le condizioni perché prosegua nel mio incarico che ho portato avanti con impegno e passione, facendo scelte difficili per le quali mi sono sempre assunta la responsabilità davanti alla città e al Consiglio comunale”.

Secondo Moroni “negli ultimi tempi la nostra amministrazione ha avuto un inesorabile e innegabile calo di consensi che ha avuto come conseguenza anche il passaggio di tre consiglieri appartenenti al nostro gruppo politico al gruppo misto, forse perché per troppo tempo tenuti fuori dai processi decisionali, non ultimo la Sua scelta di candidarsi al Consiglio Regionale della Sardegna. Inoltre, il risultato elettorale da lei ottenuto non fa che rafforzare in me l’idea che la nostra amministrazione non ha più la fiducia dei cittadini che nel 2020 ci hanno votato”.

