In Sardegna il fronte della protesta dei trattori da parte degli agricoltori trova l’alleanza dei pastori sardi che già nel 2019 scesero in strada per manifestarono.

Le due parti si troveranno per un’assemblea pubblica a Tramatza sabato 2 marzo.

Tra i temi all’ordine del giorno, la discussione sugli ecoschemi della Pac 2023/2027 e la situazione dell’ovicaprino e dei bovini per le previste forti riduzioni rispetto agli importi programmati. Si parlerà anche di relazioni commerciali, standard di produzione, concorrenza sleale tra paesi Ue ed extra Ue con la richiesta di introduzione delle filiere orizzontali e di semplificazioni e meno iter burocratici.

