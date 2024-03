Ad aprire la puntata di ieri di Propaganda Live, i Tenores di Bitti, che hanno emozionato il pubblico in studio e anche quello da casa.

Applausi anche dal “padrone di casa”, Diego Bianchi in arte Zoro, che lo scorso weekend è stato in Sardegna con la sua troupe per documentare l’andamento delle elezioni regionali, partendo da Nule fino a Carbonia e, infine, Cagliari.

La storica band sarda, protagonista anche della serata cover di Sanremo 2024 insieme a Mahmood, hanno intonato su La7 “Procurade ‘e moderare”.

