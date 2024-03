Clamoroso quanto emerge in queste ore dalla verifica dei voti nelle commissioni circoscrizionali. Il candidato del centrodestra Paolo Truzzu sarebbe in netta rimonta su Alessandra Todde e la distanza iniziale di 2.615 voti si sarebbe ridotta almeno della metà.

Non ci sono ancora numeri esatti, ma da quanto filtra in queste ore il distacco sarebbe tale da non escludere un ribaltone. Secondo quanto raccolto dal Fatto Quotidiano, la distanza sarebbe ora sotto gli 800 voti a favore di Todde, numeri che porterebbero alla richiesta di riconteggio da parte del centrodestra.

Inoltre delle 1844 sezioni totali mancano ancora da scrutinarne 19 che a questo punto potrebbero rivelarsi decisive. A quasi una settimana dal voto non sono da escludere sorprese. C’è però da dire che le commissioni del tribunale di Cagliari hanno già concluso la verifica relativa a 8 sezioni e Truzzu ha guadagnato solo 25 voti. Attesa ora per una sezione del Medio Campidano, una di Oristano, due del Sulcis, quattro di Sassari e tre di Olbia.

Secondo quanto riferisce lo staff di Alessandra Todde inoltre, il distacco non sarebbe colmabile e a supporto della tesi mostrano i numeri a loro disposizione.

