Un’anziana si trova ricoverata in fin di vita all’ospedale Brotzu di Cagliari dopo esser stata investita a Decimomannu.

La 72enne stava attraversando la strada in un punto considerato ad alto rischio, ma nel quale è quasi obbligatorio passare per raggiungere l’altro lato. La dinamica è al vaglio degli inquirenti: all’arrivo hanno trovato l’auto in mezzo alla strada e, a pochi metri, la bici sull’asfalto e la pensionata riversa per terra.

Sul posto carabinieri, polizia locale e 118. La donna è stata trasportata con l’elisoccorso al nosocomio cagliaritano: è ricoverata in prognosi riservata.

