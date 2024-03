Alessandra Todde all’attacco di Christian Solinas e dei 3 miliardi di euro che la Regione Sardegna non ha investito in questi anni.

La neo presidente ha sferzato il suo precedessore nel corso dell’ospitata nel programma “In mezz’ora” su Raitre, con la conduzione di Monica Maggioni.

“La giunta precedente ha lavorato in maniera disastrosa, lasciando 3 miliardi nelle casse. Ragionando da manager, se avessi avuto un mio dirigente che lasciava 3 miliardi non investiti e non trasformati in valore l’avrei licenziato in tronco. Non c’è stata programmazione e stiamo ereditando questa grossa mancanza”.

