Il Cagliari prende tre punti di platino a Empoli: il gol di Jankto vale l’1-0 che dà la prima vittoria in trasferta della stagione.

La sfida del Castellani premia la scelta tattica di Claudio Ranieri: tanta pazienza, ritmi bassi e giocate in velocità per provare a punire l’Empoli.

E mentre i padroni di casa non riuscivano a trovare spunti efficaci, una giocata tra Zappa e Nandez è servita per il gol decisivo di Jankto.

A quel punto, la sfida è andata nei canali giusti con Mina e Dossena a giganteggiare dentro l’area contro le tante punte azzurre.

La Partita.

La gara dà sin dai primi minuti una indicazione su come le due formazioni vogliono giocare. Quindi ritmi bassi, molta attenzione difensiva e troppi lanci lunghi. Due squilli: al 16’ Gaetano scalda i guanti di Caprile, un minuto più tardi in una mischia è Cambiaghi a colpire il palo. Al 42’ ancora Cagliari vicino al vantaggio: cross di Gaetano, Lapadula va all’incornata ma trova la respinta di Caprile.

Al 62’ l’Empoli pare aprire il tabellino della sfida: Scuffet è miracoloso su Walukiewicz, Cacace si avventa e calcia in porta. Il Var conferma lo annulla per fuorigioco. Al 78’ invece segna il Cagliari ed è tutto buono: giocata di Zappa per Nandez, Caprile si oppone ma Jankto non gli lascia scampo. L’Empoli si riversa in attacco in maniera confusa, la partita si innervosisce, al 96’ però Scuffet fa una gran parata su Pezzella.

