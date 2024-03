“Sto dando il massimo per la squadra e per i tifosi, sono ancora più contento per loro che per me: sono venuti anche oggi quasi in 700, fanno tanti sacrifici per seguirci. Per questo li ringrazio, sono fondamentali”. Così Jakub Jankto ha commentato a Dazn la vittoria del Cagliari per 1-0 sull’Empoli arrivata grazie a una sua rete.

Il centrocampista ceco è stato spesso oggetto di critiche per non aver rispettato le attese, tanto che lo stesso mister Ranieri, che lo aveva voluto fortemente, non aveva nascosto la propria delusione. Il tecnico non gli ha fatto mancare però la fiducia, con Jankto che nelle ultime settimane è apparso tra i giocatori più in crescita.

“Non era una trasferta facile, l’Empoli è una squadra che sta facendo molto bene ultimamente: siamo stati bravi a non sottovalutarli” ha aggiunto Jankto. “Adesso arrivano altre partite importantissime per la corsa salvezza, sarà un mese molto importante per noi”.

