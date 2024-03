Un divertente aneddoto è stato raccontato da Stefano Corti e Bianca Atzei nel corso della loro ospitata a “Verissimo“, il programma condotto da Silvia Toffanin. Una (dis)avventura che però ha avuto dei lati comici.

“Eravamo in questo residence in Sardegna. Mi sono fermato un po’ di più per fare il bagno, poi sono rientrato verso la camera con solo l’asciugamano indosso. Ho aperto la porta della camera e ho urlato ‘Sorpresa!’ lanciando via l’asciugamano e rimanendo nudo..“.

Solo che nella stanza non c’era la compagna. “C’era un’altra signora che ha iniziato a urlare e anche io ho urlato. Insomma, non era la nostra stanza.. credo che quella signora stia urlando ancora adesso per l’imbarazzo”.

