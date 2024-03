La neve è tornata a imbiancare il Gennargentu nel primo week end di marzo e ieri sera i fiocchi bianchi hanno fatto capolino anche nei centri abitati di Fonni, Desulo e Tonara.

Monti innevati anche sui monti del Limbara e a Genna Silana, oltre i mille metri nel comune di Urzulei, in Ogliastra.

A Fonni e Desulo, mezzi Anas e del Comune al lavoro nei punti più critici per liberare incroci e strade in salita in prossimità di scuole, uffici e ambulatori.

Le temperature tra oggi e domani sono ancora in risalita e la situazione dovrebbe migliorare già nelle prossime ore. Oggi nuova allerta della protezione civile per pioggia, forte vento e mareggiate in gran parte dell’Isola sino alla mezzanotte.

