Incidente stradale questa mattina attorno alle 10 sulla statale 131 dcn, a pochi chilometri da Nuoro.

Un’auto, probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalle abbondanti precipitazioni delle ultime ore, mentre procedeva in direzione di Nuoro, ha sbandato finendo a sbattere contro il guardrail.

La conducente, una 48enne di Lanusei, soccorsa dal personale del 118 e dai Vigili del fuoco, è stata accompagnata all’ospedale di Nuoro fortunatamente non in gravi condizioni.

In seguito al primi sinistro, si sono formate lunghe code che purtroppo hanno fatto registrare diversi tamponamenti a catena e il ferimento di un secondo automobilista prontamente soccorso e trasferito al San Francesco.

Ai Vigili del fuoco il compito della messa in sicurezza delle auto e dello scenario. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi di legge e gli operatori Anas per il ripristino delle condizioni di viabilità.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it