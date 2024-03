Sospese le ricerche di Giancarlo Contu, dopo 74 giorni.

L’ex portiere del Lanusei calcio è stato visto l’ultima volta il 23 dicembre. E in quella data i parenti ne avevano denunciato la scomparsa.

Per Contu si erano attivati la Protezione civile e tanti volontari, sono stati utilizzati droni e cani molecolari, ma dell’uomo nessuna traccia.

Non solo. Durante gli oltre due mesi di ricerche, sono stati perlustrati anche i loculi dei cimiteri di Lanusei e Ilbono, in quanto nel febbraio 2023 Contu aveva trascorso lì qualche notte. Ma anche in quel caso, l’esito è stato negativo.

