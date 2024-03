Distrazione di basso grado al bicipite femorale sinistro. Questa la diagnosi sull’infortunio di Zito Luvumbo, uscito anticipatamente dopo appena 30 minuti di Empoli-Cagliari.

L’angolano si era fermato per un dolore dietro la coscia e il tecnico Claudio Ranieri aveva rassicurato sulle sue condizioni nel post gara. Gli esami hanno però purtroppo segnalato una lesione che lo costringerà a stare fermo almeno fino alla sosta per le nazionali.

Il rientro in campo potrebbe avvenire per la sfida salvezza contro il Verona in programma il primo aprile.

