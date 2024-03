Nella serata di lunedì 4 marzo, La7 ha mandato in onda per la prima volta nella storia della televisione il film “Berlinguer ti voglio bene“. Diretto da Giuseppe Bertolucci, vide Roberto Benigni come mattatore e protagonista.

Durante l’anteprima alla messa in onda del film, il comico toscano ha dialogato con Walter Veltroni e Corrado Augias. Ricordando quando ad una manifestazione, nel 1980, prese in braccio Enrico Berlinguer. Un fatto che sconvolse l’opinione pubblica di allora e infranse il muro che permaneva tra la politica e gli attori.

In uno dei suoi aneddoti, Benigni ha spiegato: “Dopo uno spettacolo ad Alghero, il segretario del Pci si palesò all’una di notte mentre cenavo in hotel. Mi disse ‘anche io ti voglio bene’. Fu una cosa bellissima”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it