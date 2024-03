La Polizia di Stato ha eseguito a Olbia due ordini di custodia in carcere per altrettanti cittadini siriani facenti parte del giro di finanziatori della jihad in Siria. I provvedimenti sono stati ordinati dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Sassari e sono motivati dal reato di associazione con finalità di terrorismo internazionale.

Un terzo siriano condannato risulta invece al momento latitante. La vicenda, su cui ha indagato la Digos, riguarda dei finanziamenti raccolti in Sardegna e trasferiti all’organizzazione estremista Jabhat al Nusra, affiliata all’Isis, tra il 2014 e il 2018.

I due arrestati sono stati tradotti nel carcere di Bancali e sconteranno 5 anni e sei mesi. Per il latitante la pena prevista è di 7 anni.

