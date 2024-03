Nessuna condotta antisindacale da parte dell’Arnas Brotzu e accordo sindacale con Fials sui differenziali economici di professionalità (Dep) e sugli incarichi da ritenersi valido. Questa la decisione del Giudice del Lavoro del Tribunale di Cagliari che ha respinto il ricorso di Cgil, Cisl e Uil condannando inoltre la Triplice al pagamento delle spese processuali.

Secondo Cgil, Cisl e Uil, l’accordo era da ritenersi nullo a causa dell’assenza al momento della stipula di 3 sindacati su 6 più la Rsu. Motivazione ritenuta non rilevante dal Giudice, che non ha quindi ravvisato nessuna condotta antisindacale.

Esultano i segretari Fials Giampaolo Cugliara e Giampaolo Mascia. “Accogliamo positivamente la sentenza del Tribunale, grazie alla quale 370 dipendenti, a seguito della sottoscrizione dell’accordo da parte dell’Organizzazione Sindacale potranno finalmente beneficiare della progressione economica, per alcuni attesa da oltre 10 anni” si legge in una nota.

Poi la bordata: “Mentre in tanti si prodigano per vuotare le tasche dei lavoratori, la Fials al contrario si impegna quotidianamente per garantire l’applicazione di tutti gli istituti contrattuali”.

