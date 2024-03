Una donna è stata investita ieri pomeriggio sulle strisce pedonali in via Porto Botte a Monserrato. L’automobilista al volante però non si è fermato a soccorrerla ed è fuggito lasciando la vittima ferita in mezzo alla strada.

Un testimone che ha assistito alla scena ha subito soccorso la donna che con l’intervento del 118 è stata trasportata in ospedale. Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale che grazie alle telecamere di videosorveglianza è già sulle tracce dell’auto pirata.

