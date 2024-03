È morto, nella giornata di martedì 5 marzo, Angelo Poma: ne ha dato il triste annuncio l’Inaf – Osservatorio Astronomico di Cagliari.

“Con infinito dolore, dobbiamo purtroppo informarvi che è venuto a mancare poche ore fa Angelo Poma, una delle persone più generose ed intelligenti che tante e tanti di noi hanno potuto apprezzare” si legge sul profilo Facebook dell’Osservatorio.

In pensione da alcuni anni, Poma aveva gestito, prima come Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Cagliari e poi come Manager, le prime fasi realizzative del Sardinia Radio Telescope.

“Raffinato e lucido pensatore, ha aiutato con grande altruismo tanti giovani ad avvicinarsi all’Astronomia, soprattutto grazie al suo costante impegno per le Olimpiadi di Astronomia”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it