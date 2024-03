Palmira Mura, autista di camion nata a Guspini e oggi residente in provincia di Piacenza, si è aggiudicata la quindicesima edizione del Sabo Rosa. Si tratta del riconoscimento che dal 2010, in occasione della Festa della Donna, viene conferito alla “Camionista/Autista dell’Anno”.

“Fare la camionista era il mio sogno fin da ragazza. Sogno che ho dovuto accantonare perché sono diventata mamma molto giovane, e ora sono già nonna. Quindi, per crescere i miei quattro figli, ho lavorato per vent’anni in una Rsa dove mi occupavo di accudire le persone anziane” ha raccontato Mura.

Poi è arrivato il Covid e, in un momento emotivamente molto difficile, ha preso la decisione di realizzare il suo sogno.

“Ho conseguito le patenti mettendoci tutte le mie energie e il 5 agosto 2021 sono finalmente salita su un camion. Tanta fatica all’inizio, ma ho trovato una piccola azienda che mi ha dato fiducia e sono partita”.

