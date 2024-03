Continua a non vedere la luce la stagione dell’Olbia Calcio: i bianchi sono stati strapazzati per 4-0 dalla Juventus Next Gen al “Nespoli”.

La formazione gallurese è crollata sin dai primi minuti: al 5’ era sotto già di due gol. Da quel punto in avanti, la partita è stata ingiocabile. Coi bianconeri che hanno mantenuto il comando della sfida fino a siglare il poker.

