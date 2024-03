“L’annuncio del ministro Pichetto Fratin alla Commissione Ambiente della Camera è il sigillo definitivo del fallimento della politica energetica in Sardegna del governo nazionale e di quello guidato negli ultimi cinque anni da Solinas e dal centrodestra”. È il giudizio dei segretari di Cgil e Filctem Sardegna, Fausto Durante e Francesco Garau, in riferimento alle dichiarazioni rese ieri dal ministro del governo di Giorgia Meloni, che afferma che gli obiettivi della decarbonizzazione al 2025 verranno rispettati ovunque in Italia tranne che nell’Isola.

Fratin ha spiegato che il phase out dal carbone ha richiesto anche la pianificazione di nuova capacità sostitutiva a gas, ma questo è avvenuto in altre regioni d’Italia mentre qui “il piano di metanizzazione indispensabile all’uscita dal carbone, ad affrontare la transizione fino ad arrivare all’utilizzo dell’idrogeno e a rilanciare il sistema produttivo, è stato sostanzialmente boicottato”, accusa il sindacato. “Il rinvio definitivo del phase out in Sardegna – continuano Durante e Garau – dimostra, ancora una volta, che non c’è stato il dovuto impegno né probabilmente la volontà di colmare il divario che separa la Sardegna, unica regione d’Italia e d’Europa a non disporre della fonte metano, dal resto d’Italia”.

La Cgil fa un appello alla presidente della Regione, Alessandra Todde, affinché si adoperi fin da subito per ribaltare questa gravissima situazione e chiede la convocazione il prima possibile di un confronto sui temi energetici con le parti sociali.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it