Continunano i raid incendiari a Olbia. Nella notte di ieri, un’altra auto è stata data alle fiamme in via Gennargentu. Si tratta della 13esima in due mesi.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili, ma si può dire che si tratta ormai di una vera e propria emergenza.

Nel mirino degli attentatori ci sono imprenditori, commercianti, operatori balneari, ma anche studenti e una pensionata.

La cittadinanza chiede interventi immediati ed esemplari, come chiesto ieri in un vertice alla prefetta di Sassari, Grazia La Fauci.

