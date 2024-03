Antivigilia di un altro match decisivo per la salvezza. Il Cagliari aspetta sabato alle 15 all’Unipol Domus la Salernitana e spera nell’effetto casa per superare l’ostacolo. Mister Claudio Ranieri ha presentato la sfida in conferenza stampa.

L’avversario. “Partita importantissima, la Salernitana è una buona squadra anche se in un momento particolare, ma la gara è insidiosa. Dobbiamo essere concentrati a mille per cercare di fare una buona partita, poi il risultato sarà figlio di molti episodi. Ho visto la gara di Udine, sono stati veloci, pratici, non si arrendono mai. Tutt’e due potevano vincere. Liverani fa giocare molto bene le sue squadre, magari qui a Cagliari non è riuscito, ma ognuno di noi ha posti dove è riuscito e dove no. Ha una mentalità propositiva”.

Effetto casa. “La presenza dei tifosi non è importante, è vitale. Hanno capito che sono stati loro a spingerci l’anno scorso per la promozione e hanno capito che soltanto con la loro presenza abbiamo una chance per salvarci. Per questo abbiamo fatto punti soprattutto in casa e meno in trasferta”.

I singoli. “Luvumbo ha preso questa pausa di riposo, mentre Oristanio sta meglio e vedremo quando metterlo in campo. Prati ha passato un periodo di flessione e adesso lo sto rivedendo bene in allenamento, non è detto che sabato non parta da titolare. Viola sta tornando su buoni standard. Mina ha dato consapevolezza, esperienza, sana cattiveria, fisicità e soprattutto serenità quando abbiamo la palla. Lapadula? Il gol arriverà”.

