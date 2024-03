Sequestrate a Sestu trenta tonnellate di pellet con certificazione scaduta. Il materiale contenuto in oltre 2mila sacchi da 15kg l’uno è stato rinvenuto dai Carabinieri Forestali del Nucleo Cites di Cagliari e ora per la rivendita l’ipotesi di reato è quella di frode in commercio.

Il pellet avrebbe dovuto essere venduto entro una determinata data, ma dai controlli effettuati è emersa una distribuzione successiva alla scadenza, quando il materiale avrebbe dovuto essere già esaurito o smaltito.

