Al Santissima Trinità di Cagliari mancherebbero da 4 mesi i panni per i pazienti. A denunciarlo è la Fials, a seguito di numerose segnalazioni da parte dei parenti degli anziani ricoverati e degli operatori sanitari.

“Siamo venuti a conoscenza di un fatto alquanto inquietante che se confermato sarebbe gravissimo. Appare quantomeno vergognoso che in reparti del calibro di medicina e geriatria (citati ad esempio) non vengano forniti i panni ai pazienti creando profondo disagio ed imbarazzo agli operatori sanitari di ogni ordine e grado” denuncia il segretario territoriale, Giampaolo Cugliara.

Quindi l’affondo contro la Asl di Cagliari. “Ci chiediamo: ma i vertici aziendali in questi ultimi mesi, tra campagna elettorale e incombenze di varia natura, non avrebbero potuto anche trovare il tempo per risolvere i problemi di natura organizzativa volti a lenire le sofferenze dei pazienti e dei loro cari?” chiede Giampaolo Mascia, segretario Fials Sanluri.

