Il programma “Klauscondicio” fa ancora effetto e ancora una volta su Michela Murgia. Nella rete cade anche il presidente dell’Abruzzo Marco Marsilio. Che, come il collega Paolo Truzzu, attacca la memoria della scrittrice sarda.

“Non ho mai letto in vita mia un libro di Michela Murgia. Prima di intitolarle una via dovrei capire quali sarebbero i suoi meriti per capire se è meritevole di essere proposta per intitolarle una strada” ha dichiarato inizialmente.

Pur confermando di non avere sufficienti elementi per giudicarla, il candidato alla presidenza dell’Abruzzo per il centrodestra ha affondato il colpo.

“Non mi sembrava una persona molto aperta alla diversità di opinioni e alle idee politiche diverse dalla sua. Questo era il suo carattere ed era libera di esprimerlo. Lo ha fatto spesso anche con molta violenza verbale”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it