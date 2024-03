Prima è scappato all’alt dei Carabinieri a bordo di un’auto rubata, poi dopo un inseguimento è stato bloccato e arrestato. Nei guai un 22enne di Tortolì, finito in manette per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

L’episodio è avvenuto ieri notte, con i militari del Radiomobile di Lanusei che gli hanno intimato l’alt mentre il giovane era alla guida di un Nissan Qashqai. Alla vista della pattuglia il 22enne ha tentato la fuga lungo la statale 125 e poi nel centro di Tortolì, ma i Carabinieri lo hanno bloccato in via Scorcu. Il fuggitivo, tra l’altro, aveva arrecato danni a un’auto in sosta.

Una volta perquisito è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di 8 grammi di marijuana. Oltre al veicolo risultato rubato, per l’arrestato è stata accertata anche l’assenza di patente di guida, mai conseguita.

