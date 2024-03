A Cagliari si accende la protesta degli Oss dopo quasi due settimane di presidio sotto l’Assessorato regionale della Sanità, in via Roma. Stamattina gli operatori sociosanitari precari hanno invaso la carreggiata antistante fermando per qualche minuto il traffico in segno di protesta.

I 36 lavoratori precari del Policlinico di Monserrato continuano a chiedere la stabilizzazione. Esposti anche degli striscioni con scritto “Noi non molliamo”, “Basta promesse, vogliamo fatti” e “Non siamo merce da barattare”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it