Gran finale per la campagna elettorale del centrosinistra a Pescara in Abruzzo, dove Alessandra Todde ha affiancato il candidato Luciano D’Amico.

“D’Amico è un ottimo candidato, una persona onesta, competente, che ama la sua terra. Uniti, proprio come in Sardegna, possiamo battere questa destra. Marsilio ha governato malissimo, in Smart working da Roma, lasciando gli abruzzesi in bilico senza risposte e soluzioni. La sanità è allo sbando, mancano infrastrutture, i trasporti non sono efficienti, aumenta la povertà e i giovani scappano. Questo è ciò che lascia Marsilio”.

La neo presidente ha poi cantato “Bella Ciao” assieme alla folla e ai candidati del centrosinistra presenti sul palco.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it