Blatte morte, cibi non tracciati e tenuti in modalità non conforme in una cucina di un ristorante cagliaritano. Le immagini e la storia sono state rese note dal programma tv “Operazione Nas” su Dmax.

Durante una ispezione, è stata rinvenuta una quantità spropositata di prodotti senza etichetta. Mantenuti in congelatori stracolmi, con contenitori non conformi e lavorati in modalità dubbia.

Non solo. Nel corso dell’ispezione sono state trovate una serie di blatte morte, che i proprietari non hanno mai pulito.

Così i Nas hanno sequestrato il cibo non tracciato, chiuso per una settimana il locale e comminato una multa di 5 mila euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it