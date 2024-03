Sono arrivati al diciasettesimo giorno di protesta gli operatori sociosanitari del Policlinico di Monserrato. Sotto l’assessorato regionale della Sanità, in via Roma a Cagliari, sono state piazzate delle tende e la protesta per chiedere continuità lavorativa e stabilizzazione prosegue.

Nonostante gli ostacoli del freddo, della pioggia e addirittura dei topi che stanno insidiando le tende, i 36 precari non fermano la battaglia. “Siamo stati sostituiti, usati e siamo stanchi. Abbiamo contribuito alla lotta contro il Covid, lavorato duramente e spesso in condizioni disastrose” raccontano all’Ansa.

Il presidio era stato visitato anche dalla presidente della Regione Alessandra Todde e dell’esponente dei Progressisti Francesco Agus.

