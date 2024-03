Il Cagliari travolge la Salernitana, ma si lascia anche spazio per un pizzico di paura e sofferenza. Alla Unipol Domus finisce per 4-2 con la doppietta di Shomourodov, e le marcature di Lapadula e Gaetano.

Per gli uomini di Ranieri è la seconda vittoria di fila e il quarto risultato utile consecutivo. Giocando un ottimo primo tempo, avendo un breve blackout ma riuscendo ad uscirne con pazienza.

È stato il pomeriggio di Shomourodov, che si leva di dosso i dubbi di inizio campionato e piazza le zampate che tutti gli hanno visto a Genova.

Ma è stato anche il pomeriggio in cui i giocatori di maggior talento della rosa rossoblù sono venuti fuori prepotentemente. Da Oristanio a Gaetano, da Shomourodov a Lapadula fino a Nandez: tutti hanno dato grandi giocate, corsa e gol.

La Partita.

Il Cagliari lascia la palla agli ospiti e ragiona per ripartenze. Al 12’ arriva il gol: Zappa lancia in profondità, Lapadula scatta sul filo del fuorigioco, scarta Ochoa e Manolas, e appoggia in rete. Il Var conferma e i tifosi possono esultare. Se Tchaouna impegna Scuffet, Gaetano va due volte in gol in contropiede: il primo, al 38’, viene annullato per un evidente fuorigioco; due minuti più tardi, è tutto buono col trequartista che finalizza un assist di Nandez.

Ad inizio ripresa, i rossoblù festeggiano ancora: break di Augello a centrocampo, servizio per Shomourodov che batte Ochoa in uscita. È il 51’, il Cagliari è sul 3-0. La squadra di Liverani riapre la sfida al 65’ e al 67’: prima Kastanos e poi Maggiore rimettono tutto in discussione. Dopo un po’ di sofferenza, al 74’ Shomourodov si va a prendere la doppietta e sigla il 4-2. L’uzbeko rischia pure di prendersi la tripletta, ma Ochoa respinge. Il portiere dei campani si supera su Viola, la partita non offre più alcun sussulto.

