Una vittoria con fin troppi brividi che potevano essere evitati, quella del Cagliari con la Salernitana. Claudio Ranieri, ai microfoni dei giornalisti, ha spiegato di voler vedere il bicchiere mezzo pieno. Ma dovrà parlare coi suoi ragazzi per capire che è successo sul 3-0.

Sulla gara. “Fino al 3-0 abbiamo giocato molto bene, poi abbiamo avuto un blackout. Non so cosa sia successo, sicuramente non bisognava staccare la corrente. Abbiamo rischiato di riaprire la gara. Abbiamo rischiato di non vincerla”.

Il pensiero sulla vittoria. “Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno, nel momento della necessità l’abbiamo ripresa. Questo successo non deve far cambiare nulla, noi ci salviamo solo se lottiamo. Non si può più sbagliare niente”

Su Shomourodov. “Sono entrati benissimo. Shomurodov è veloce e vede la porta. Anche prima dell’infortunio stava facendo bene. Con Oristanio hanno tranquillità alla squadra”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it