Sardegna, ritornano le piogge: allerta meteo per domenica 10 marzo

Sardegna, ritornano le piogge: allerta meteo per domenica 10 marzo

La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso per un'allerta gialla per tutta la giornata: sull'isola sono previste precipitazioni e temporali, con massime in leggero calo