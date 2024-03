Un 24enne di Tissi è stato ricoverato all’ospedale di Sassari dopo una notte decisamente agitata in cui ha dato in escandescenze e aggredito carabinieri e infermieri.

Il giovane, trovato in condizioni alterate dopo aver assunto un mix di droghe, è stato bloccato dalle forze dell’ordine dopo esser stato trovato ad urlare in strada e a sfasciare le auto presenti. In precedenza aveva distrutto buona parte della sua abitazione.

Al momento dell’intervento, il 24enne ha aggredito sia i carabinieri che gli infermieri del 118 con calci, ginocchiate, sputi e morsi. In cinque hanno riportato diverse contusioni e traumi.

