Palazzo Bacaredda a Cagliari è stato il palcoscenico di coinvolgenti cerimonie di premiazione, officiate dal presidente del Consiglio comunale, Edoardo Tocco, e dall’assessora Viviana Lantini, tra venerdì 8 e sabato 9 marzo.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’attenzione si è concentrata su Agnese Casu, ultramaratoneta cagliaritana d’adozione. Con coraggio, ha affrontato la Brazil 135 Ultramarathon, percorrendo 217 chilometri tra fango, pietre e pioggia, superando un dislivello di 7.000 metri a piedi in 40 ore e 51 minuti, è 17^ assoluta e 2^ tra le donne. Tocco e Lantini, nel premiarla, hanno augurato la “stessa forza a tutte le donne vittime di violenza”, sperando che l’impresa di Agnese possa “ispirare chi non ha voce”.

La seconda cerimonia ha celebrato Eleonora Galia, cofondatrice dell’associazione benefica “Il sogno di Giulia Zedda”. Dopo la prematura scomparsa della figlia Giulia, Eleonora insieme al marito Alfio ha dedicato la propria vita ad aiutare famiglie in difficoltà in tutta la Sardegna. Tocco e Lantini hanno ringraziato la coppia per il loro impegno sociale, annunciando anche un futuro riconoscimento al Quirinale da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

“Agnese ed Eleonora, donne di coraggio e impegno sociale”, hanno rimarcato i due rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it