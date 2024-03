Finisce dopo circa due mesi l’avventura di Chiara Letizia Faedda, Kia, ad Amici23. La cantante cagliaritana è stata eliminata dal programma ad un passo dall’ingresso al serale.

Kia ha perduto la sfida estemporanea di canto, giudicata da Beppe Vessicchio.

A sorpresa, però, Lorella Cuccarini le ha chiesto – col benestare di Maria De Filippi – di tornare a settembre, per entrare sin dall’inizio nella scuola.

”Mi ha colpito subito il tuo timbro vocale. Sapevo sin da subito che avevamo poco tempo per lavorare però ho voluto darti questa opportunità. Hai lavorato tantissimo, ma non hai ancora espresso le tue potenzialità. Io ho parlato alla produzione e hai la possibilità di ripresentarti ai casting l’anno prossimo. Credo molto in te. Penso che hai bisogno di più tempo per lavorare di più, meglio, e farti conoscere più a fondo”.

Kia paga l’ingresso tardivo nel programma e il suo essere, secondo i giudici, ancora acerba per poter competere nel momento clou di Amici.

