L’Olbia continua a perdere e non sembra vedere luce diversa dal proprio destino. Che la inchioda al penultimo posto in classifica nel girone B di Serie C.

I galluresi sono stati sconfitti per 1-0 dalla Lucchese, andata a segno con Disanto nel primo tempo. Gli uomini di Gaburro hanno anche provato a cercare il pari, ma con poca convinzione.

Queste ore saranno decisive per il tecnico dei Bianchi: l’ennesima sconfitta potrebbe costringere la società ad un nuovo cambio in panchina.

