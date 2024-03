A dieci giorni dalla conclusione delle elezioni regionali sarde, le diverse anime della Coalizione Sarda si sono incontrate a Milis assieme a Renato Soru. Una occasione per fare il punto sul risultato elettorale e per definire le prospettive del futuro.

“La Coalizione Sarda rinnova con forza il proprio impegno ad andare avanti, più consapevoli che mai, qualora ce ne fosse bisogno, di avere intrapreso un cammino straordinario e libero che ha come orizzonte comune una seconda autonomia” spiega Antonella Fancello.

Nel corso dell’incontro, tutti i rappresentanti politici della coalizione sono stati concordi: non disperdere gli oltre 60 mila voti conquistati. L’idea è quella di portare comunque all’attenzione della presidente Todde i temi proposti in campagna elettorale. E prevedere liste ed eventuali accordi in vista delle competizioni amministrative di giugno con l’obiettivo di opporsi alle destre.

