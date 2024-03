Niente statuetta per Simone Coco, visual effects supervisor della Industrial Light & Magic, fondata da George Lucas. Il talento sardo era in gara nella notte degli Oscar per i migliori effetti speciali con i film Napoleon e Mission Impossible.

A vincere agli Academy Awards è stato infatti il film Godzilla Minus One, con il premio ritirato da Takashi Yamazaki, Kiyoko Shibuya, Masaki Takahashi e Tatsuji Nojima.

Per Coco comunque la soddisfazione e l’orgoglio di essere arrivato a giocarsi il premio fino all’ultimo, con ben due grandi successi commerciali. L’appuntamento con la statuetta, dunque, sembra solo rinviato.

