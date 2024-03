Una rapina finita male. Su questo sta lavorando la Polizia dopo che un uomo di 69 anni si è presentato al pronto soccorso del Santissima Trinità ferito da una coltellata. Le sue condizioni non sono gravi, ma secondo la testimonianza fornita dalla stessa vittima il fendente sarebbe arrivato per la sua reazione alle minacce di un malvivente.

L’episodio sarebbe avvenuto in via Ciociaria e ora gli agenti della Squadra Mobile sono al lavoro per chiarire l’effettiva dinamica e rintracciare il possibile responsabile. Intanto il 69enne è ricoverato.

