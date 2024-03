Dopo aver sbandato improvvisamente sull’asfalto, l’auto ha girato più volte su se stessa finendo contro il guardrail.

Non c’è stato scampo per Giulia Erdas, 41enne di Morgongiori, alla guida del veicolo sulla statale 131, all’altezza dello svincolo per Mogoro.

Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la donna viaggiasse su un’auto che non era di sua proprietà, una Ford CMax, che aveva trovato parcheggiata a Morgongiori con le chiavi inserite nel quadro.

Così la donna avrebbe deciso di fare un giro in direzione Cagliari, fino al tragico impatto.

A dare l’allarme alcuni automobilisti di passaggio che hanno subito contattato i soccorsi, ma giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna.

Presente anche la Polizia stradale di Sanluri che ha effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente mortale.

