La strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” è stata chiusa al traffico in via precauzionale tra gli svincoli nord e sud di Sedilo, in direzione Nuoro.

Questo a causa di un dissesto del piano viabile all’altezza del km 13,600 verificatosi a causa delle intense piogge dei giorni scorsi.

I tecnici Anas sono subito intervenuti sul posto per le prime verifiche tecniche e per procedere alla deviazione al transito che, in accordo con le amministrazioni locali, è stata predisposta lungo la strada provinciale 24 e la viabilità urbana di Sedilo.

La strada resterà chiusa – fa sapere l’Anas – il tempo strettamente necessario per il ripristino della viabilità.

