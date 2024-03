Una donna di 43 anni è stata travolta sulle strisce pedonali in via Peretti a Cagliari. È stata trasportata in codice rosso all’ospedale Brotzu: le condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto nello stesso punto in cui a gennaio aveva perso la vita il 16enne Xuanming Guan.

Diversi disagi per il traffico: le auto stanno proseguendo a passo d’uomo e ci sarebbero dei blocchi temporanei in particolare nella rotatoria che porta al Brotzu.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it