Nonostante non avesse mai conseguito la laurea, lavorava come dottoressa nella residenza per anziani di Nuxis, nel Sulcis.

Protagonista della vicenda una 42enne cagliaritana, già nota alle forze dell’ordine, che oggi è stata arrestata dai carabinieri.

Da poco era in affiancamento ad altri medici, e nei panni di dottoressa partecipava alla visite agli anziani e visionava tutte le procedure della struttura. Ma i dirigenti sanitari della Rsa, non convinti dell’autenticità dei documenti forniti, hanno contattato subito i carabinieri.

Le indagini hanno appurato che la donna non si era mai laureata in medicina e che tutti i documenti forniti, dalla carta d’identità ai titoli di studio, erano falsi.

Alla donna sono contestati i reati di possesso di documenti falsi, sostituzione di persona e tentato esercizio della professione sanitaria. L’arresto è stato convalidato, per la 42enne è stato disposto l’obbligo di dimora.

