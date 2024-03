Dopo il voto in Abruzzo la neo presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, si congratula con il vincitore di centrodestra, ma ringrazia anche il candidato del Campo largo sconfitto ribadendo la bontà del progetto targato Pd-M5s.

“Gli abruzzesi hanno scelto di riconfermare il presidente uscente, faccio le mie congratulazioni a Marco Marsilio per la vittoria. Grazie di cuore a Luciano D’Amico per l’impegno, la passione, la determinazione. Sono convinta che i cittadini continueranno a trovare in D’Amico un importante punto di riferimento” ha dichiarato Todde.

“A chi per l’ennesima volta augura la morte politica al M5S, parlando di sconfitta o di debacle, rispondiamo che in Sardegna abbiamo dimostrato quanto il duro lavoro paghi e quanto un progetto credibile e serio riesca a convincere i cittadini. In Sardegna il campo progressista ha dimostrato di saper essere alternativa, ha confermato che c’è voglia di cambiamento e che la destra non è imbattibile”.

Infine Todde garantisce sulla nuova Giunta in via di allestimento. “In attesa dell’insediamento ufficiale, siamo già al lavoro con la coalizione per cancellare il disastro fatto dal centrodestra negli ultimi 5 anni e offrire ai sardi un governo all’altezza che si occupi immediatamente di sanità, lavoro, trasporti, infrastrutture, giovani, scuola e diritti”.

